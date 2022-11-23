Вражеские войска выпустили по общинам Никопольщины более 30 снарядов за ночь
В ночь на 23 ноября по Покровской и Марганецкой общинам войска РФ стреляли из "градов" и тяжелой артиллерии
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Россияне не прекращают террора мирной Никопольщины… Ночью в очередной раз обстреляли из "градов" и тяжелой артиллерии. Направили свое оружие по двум общинам - Покровской и Марганецкой", - написал он.
Люди не пострадали. По ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов. Предварительно попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются.
В остальных районах звучала сирена, но обошлось без атак и на 07:40 было спокойно.
- Около 60 снарядов в ночь на 22 ноября направили россияне на Никопольщину.
- Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко рассказал , что по состоянию на 22 ноября в Никопольском районе из-за российских обстрелов в течение полномасштабной войны погиб 31 гражданский, около 130 пострадали.
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