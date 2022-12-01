Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Во вражеский огонь попали две общины - Марганецкая и Красногригорьевская. Восемь обстрелов за ночь.

"В Красногригорьевской общине изуродовано несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередачи. В Марганецком обществе представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак", - отметил Резниченко.

По предварительной информации, люди не пострадали.

По словам чиновника, в других районах ночь была тихой – без тревог и чрезвычайных ситуаций. На сегодня на Днепропетровщине – спокойно.

Напомним, 30 ноября войска РФ совершили обстрелы города Никополь и Марганецкой общины, враг использовал почти 30 снарядов РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb