Вражеские войска всю ночь били по Никопольщине: изуродованные дома, газопровод и линия электропередачи
В ночь на 1 декабря рашисты били по Днепропетровщине "градами" и тяжелой артиллерией. С вечера до утра были прилеты по Никопольщине
Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Во вражеский огонь попали две общины - Марганецкая и Красногригорьевская. Восемь обстрелов за ночь.
"В Красногригорьевской общине изуродовано несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередачи. В Марганецком обществе представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак", - отметил Резниченко.
По предварительной информации, люди не пострадали.
По словам чиновника, в других районах ночь была тихой – без тревог и чрезвычайных ситуаций. На сегодня на Днепропетровщине – спокойно.
- Напомним, 30 ноября войска РФ совершили обстрелы города Никополь и Марганецкой общины, враг использовал почти 30 снарядов РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.
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