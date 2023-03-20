Вражеские войска в течение суток обстреливали три района Харьковщины, повреждены дома
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что под огнем окупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села Харьковщины.
Также более 10 ударов с минометов оккупанты совершили по поселкам Александровка и Тимофеевка, там повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов.
Кроме того, подразделениями ГСЧС в течение суток обследовано более 2 га территорий, где изъято и обезврежено 10 единиц взрывоопасных предметов.
- В Харьковской области в течение нескольких дней на минах взорвались три человека, их госпитализировали.
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