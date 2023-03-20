Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что под огнем окупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села Харьковщины.

Также более 10 ударов с минометов оккупанты совершили по поселкам Александровка и Тимофеевка, там повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов.

Кроме того, подразделениями ГСЧС в течение суток обследовано более 2 га территорий, где изъято и обезврежено 10 единиц взрывоопасных предметов.