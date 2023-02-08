Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Вражеские войска утром трижды обстреляли Николаевщину

Вражеские войска утром трижды обстреляли Николаевщину

8 февраля, 2023 среда
08:19
война с Россией

Российские оккупанты утром 8 февраля трижды обстреляли Николаевскую область. Пострадавших в результате прилетов нет

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня, 8 февраля, в 06:02 и 07:21 враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал он.

Также, по его данным, утром 8 февраля оккупанты стреляли по Куцурубской общине, однако попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.

Новости
Николаевщина
Виталий Ким
Читайте также:
обмін полоненими
5 февраля, 2023 воскресенье
РФ устроила провокацию во время обмена военнопленными 4 февраля, - координатор группы семей пленных военных медиков
МЗС РФ
7 февраля, 2023 вторник
МИД РФ передало посольству США ноту за "неподобающие высказывания" о российском руководстве и армии
Україна - Англія
6 февраля, 2023 понедельник
Сборная Украины удивила выбором соперника для спарринга перед стартом в отборе Евро-2024
Киев
-10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.66
    Покупка 39.66
    Продажа 40.34
  • EUR
    Покупка 42.13
    Продажа 43.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
8 февраля
08:58
Курс валют в Украине 8 февраля: что с ценами на доллар, евро, злотый
08:57
Ллойд Остин
В Китае отказались от телефонного разговора со США после сбивания их воздушного шара
08:48
Жителей Одессы предупредили о высокой минной опасности с Черного моря
08:39
Обновлено
Россияне попали ракетами по промышленному объекту и парку в Харькове
08:32
РФ потеряла за сутки в Украине более 900 военных, самолет, вертолет и 8 танков
08:04
OPINION
Война в Украине – это тотальная война, и ставки слишком большие
07:49
Враг ночью атаковал тяжелой артиллерией Никопольщину
07:47
Вице-президент США едет в Мюнхен, где будет говорить о новой помощи Украине, - Reuters
07:21
Возле Водяного россияне сбросили на позиции ВСУ запрещенные аэрозольные гранаты "К-51", - Генштаб
06:41
Байден пообещал помогать Украине к победе в войне
06:35
Газпром
В ISW объяснили, зачем Газпром создаст собственную ЧВК
06:08
ISW: Россия ставит нереалистичные термины и не имеет боевой мощи, необходимой для проведения большого наступления
05:41
Украина вернула 128 детей, которых захватчики вывезли в Россию
05:25
Польша планирует предоставить Украине очередной пакет энергетической помощи
04:42
Террористы провели обыски и задержали верующих ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы" на временно оккупированных территориях
04:20
Футболист "Шахтера" Сикан ударил россиянина в турецком отеле, - СМИ
03:51
ВСУ ликвидировали глумившегося над флагом Украины рашиста и есть в базе "Миротворец", - офицер Штефан
02:56
Ярослава Магучих
"У меня это такое клеймо": легкоатлетке Магучих вспомнили фото с россиянкой Ласицкене
02:29
Россияне обманули украинцев, вынужденных выехать из Херсонской области в РФ, - ЦНС
01:43
"Это единственное сражение, о котором я думаю": самый богатый боксер мира заявил о желании драться с россиянином
01:32
гривна
Россия усилила борьбу с гривной на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
01:27
Обновлено
Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы
01:22
Морские пехотинцы уничтожили 33 россиян, танк и беспилотник
01:13
Рабочая группа повторно рассмотрит возможность лишить Бойко звания Героя Украины
01:05
Умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Радченко
00:46
На Сумщине в результате российских обстрелов погибла пожилая женщина
00:41
В США соратника подсанкционного российского олигарха Вексельберга обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег
00:32
Определился первый финалист клубного ЧМ по футболу
00:13
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 февраля
00:10
Обновлено
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв достигло более 7800
2023, вторник
7 февраля
23:57
Иван Баканов
СБУ завершила служебное расследование против эксглавы Баканова, - народные депутаты
23:49
В Польше готовы ежемесячно тренировать два батальона ВСУ
23:35
Пять скандинавских стран требуют от МОК не возвращать спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования
23:00
Нидерланды, Дания и Германия договорились передать Украине около 100 модернизированных танков Leopard 1
22:52
Мир без Путина был бы лучше, – министр обороны Германии Писториус
22:44
Сенат Франции призвал увеличить военную помощь Украине
22:42
Зеленский назначил новых руководителей Херсонской, Запорожской и Днепропетровской ОВА
22:36
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Украина располагает средствами для ударов по территории РФ на глубину до 1000 км. Колонка Сергея Згурца
22:34
В России горел нефтеперерабатывающий завод компании "ЛУКойл"
22:27
Во временно оккупированной Макеевке произошел мощный взрыв, пылает магистральный газопровод
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV