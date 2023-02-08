Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня, 8 февраля, в 06:02 и 07:21 враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал он.

Также, по его данным, утром 8 февраля оккупанты стреляли по Куцурубской общине, однако попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.