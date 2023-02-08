Вражеские войска утром трижды обстреляли Николаевщину
Российские оккупанты утром 8 февраля трижды обстреляли Николаевскую область. Пострадавших в результате прилетов нет
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня, 8 февраля, в 06:02 и 07:21 враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал он.
Также, по его данным, утром 8 февраля оккупанты стреляли по Куцурубской общине, однако попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.
- В ночь на 7 февраля российская армия нанесла удар по одной из общин Николаевской области, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры .
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