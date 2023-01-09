Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

"После 7 часов утра 9 января обстреляли Эсманьскую громаду из артиллерии, 6 прилетов. Обошлось без пострадавших", - написал он.

По словам Живицкого, после 21:00 8 января россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из ствольной артиллерии (20 прилетов) и САУ (20 прилетов).

Около полуночи удары претерпели Зноб-Новгородская громада. Было 17 прилетов из вражеских САУ.

В субботу, 7 января, российские террористы обстреливали Сумскую область. Они открывали огонь из пулемета (16 очередей) в направлении Шалыгинской громады. А на Великописаревскую громаду враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.

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