Вражеские войска утром обстреляли одну из громад Сумщины
Утром 9 января в Эсманьской громаде зафиксировано 6 прилетов из российской артиллерии
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
"После 7 часов утра 9 января обстреляли Эсманьскую громаду из артиллерии, 6 прилетов. Обошлось без пострадавших", - написал он.
По словам Живицкого, после 21:00 8 января россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из ствольной артиллерии (20 прилетов) и САУ (20 прилетов).
Около полуночи удары претерпели Зноб-Новгородская громада. Было 17 прилетов из вражеских САУ.
- В субботу, 7 января, российские террористы обстреливали Сумскую область. Они открывали огонь из пулемета (16 очередей) в направлении Шалыгинской громады. А на Великописаревскую громаду враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.
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