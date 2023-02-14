Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме.

14 февраля в 06:16 под артиллерийским и минометным обстрелом был населенный пункт Очаковской громады. В результате чего есть повреждения и возгорания жилых домов, также поражено несколько административных зданий.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В течение 13 февраля, а именно в 08:03, 10:45, 11:30, враг вел обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В самом Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.