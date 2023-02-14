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Вражеские войска утром били по Очаковской громаде Николаевщины, повреждены дома и админздания

14 февраля, 2023 вторник
08:43
война с Россией

Утром 14 февраля россияне били артиллерией и минометами по населенному пункту Очаковской громады Николаевской области

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме.

14 февраля в 06:16 под артиллерийским и минометным обстрелом был населенный пункт Очаковской громады. В результате чего есть повреждения и возгорания жилых домов, также поражено несколько административных зданий.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В течение 13 февраля, а именно в 08:03, 10:45, 11:30, враг вел обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В самом Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

  • В ночь на 7 февраля российская армия нанесла удар по одной из громад Николаевской области, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры .
  • Утром 8 февраля трижды вражеские войска снова обстреляли Николаевскую область.
Николаевщина
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