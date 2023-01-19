Вражеские войска обстреляли Запорожскую область, ракета С-300 упала в поле
Ночью 19 января россияне обстреляли Матвеевскую общину в Запорожье, ракета С-300 упала в поле, от взрыва в образовательном заведении и зданиях рядом выбило окна, обошлось без жертв
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .
Он рассказал, что российские военные заявили, что целили в "сверхважный стратегический объект",
Старух сообщил, что за сутки 17 украинских населенных пунктов пережили 153 обстрела. В настоящее время зафиксировано 28 сообщений о разрушении.
"Враг продолжает террористическую деятельность, тренируя профессионализм своих убийц на нашей земле. Запуская все виды вооружения, в том числе запрещенные международным законодательством зажигательные снаряды по гражданской инфраструктуре и жилым домам, кафир сознательно идет на военные преступления", - пишет он.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители оккупированных территорий, которых депортируют захватчики в сторону Запорожья, бесследно исчезают в Васильевке.
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