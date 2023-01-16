Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Люди невредимы", - написал он.

В Красногригорьевке изуродованы полтора десятка частных домов и хозяйственных построек, линии электропередачи и газопровод.

В результате обстрелов в ночь на 15 января более 60 тыс. семей в Марганецкой общине остались без воды .

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