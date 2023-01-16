Вражеские войска обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома, линии электропередачи и газопровод
В ночь на 16 января оккупанты снова накрывали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Есть разрушения, однако обошлось без жертв
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Люди невредимы", - написал он.
В Красногригорьевке изуродованы полтора десятка частных домов и хозяйственных построек, линии электропередачи и газопровод.
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