Вражеские войска обстреляли медучреждение в Херсоне
Утром 14 февраля российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне в то время, когда там было много людей. К счастью, никто не пострадал
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
"В это время врачи принимали пациентов, так что было довольно многолюдно. Жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", - говорится в сообщении.
По информации ОВА, территория вокруг здания сейчас усеяна стеклом от выбитых окон и осколками вражеских снарядов.
- В понедельник, 13 февраля, российская армия 54 раза обстреливала Херсонскую область, в результате чего погибли два человека.
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