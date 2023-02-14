Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"В это время врачи принимали пациентов, так что было довольно многолюдно. Жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, территория вокруг здания сейчас усеяна стеклом от выбитых окон и осколками вражеских снарядов.