Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Сегодня в 07:30 утра враг еще раз обстрелял Купянск", - написал он.

В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина.

Также глава ОВА рассказал, что за прошедшие сутки вражеские силы продолжали обстреливать пограничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

Так, зафиксированы удары, предварительно 2 ракетами С-300, по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты попали в землю рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших. А в пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.

"На линии столкновения наши военные надежно удерживают позиции и ведут бои с российскими оккупантами", - добавил Синегубов.

Как известно, за 11 месяцев полномасштабной войны России на территории Харьковской области разрушены более 18 тысяч объектов, из них 4 тысячи многоэтажек.

Утром 25 января российские войска били по Купянску, что на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.

В ночь на 26 января российские войска снова били по городу Купянск Харьковской области. Сообщается, что, вероятно, враг использовал ракеты С-300. Всего за сутки 26 января на территории Харьковской области в результате действий российских захватчиков погибли два мирных жителя, по меньшей мере четверо украинцев получили ранения.

За сутки 29 января в результате действий российских захватчиков ранения средней степени тяжести получил местный житель.

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