Вражеские войска ночью обстреляли Никополь: есть погибший, изуродованные дома и 7 хозяйственных построек
Ночью на 9 февраля российские военные били по Никополю из тяжелой артиллерии. В результате ударов повреждены жилые дома, частное предприятие, также задело электросети и газопровод
Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Этой ночью трагическая новость из Никопольщины: в результате обстрела района армией РФ в Никополе погиб мужчина 1985 года рождения", - написал он в телеграмме.
Оккупанты ударили по городу из тяжелой артиллерии, попав по жилому кварталу. В результате атаки по меньшей мере 16 жилых домов и одно частное предприятие изуродовано. Разбито 7 хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. Зацепили также два автомобиля, электросети, газопровод.
Обследование территорий обстрела продолжается.
- Ночью с 5 на 6 февраля россияне выпустили по Марганецкой общине Никопольщины более 20 артиллерийских снарядов.
- Ночью 7 февраля вражеские войска обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня: 60 тыс. абонентов остались без воды.
- Ночью 8 февраля российская армия продолжала терроризировать тяжелой артиллерией общины Никопольского района Днепропетровщины. В результате атаки изуродовано 7 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, газопровод и электросети.
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