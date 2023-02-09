Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Этой ночью трагическая новость из Никопольщины: в результате обстрела района армией РФ в Никополе погиб мужчина 1985 года рождения", - написал он в телеграмме.

Оккупанты ударили по городу из тяжелой артиллерии, попав по жилому кварталу. В результате атаки по меньшей мере 16 жилых домов и одно частное предприятие изуродовано. Разбито 7 хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. Зацепили также два автомобиля, электросети, газопровод.

Обследование территорий обстрела продолжается.