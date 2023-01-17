Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Этой ночью враг осуществил артиллерийский обстрел Беленьковской громады. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки, повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались целыми", - отметил он.

Также Старух отметил, что вражеские войска активизировали действия, направленные на террор мирных граждан. За прошедшие сутки количество обстрелов Запорожской области возросло до 130.

Поступили сообщения о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.