Вражеские войска ночью обстреляли громаду на Запорожье, повреждены дома и автомобили
Ночью на 17 января российские войска из артиллерии били по Беленьковской громаде на Запорожье, в результате этого повреждены дома, дворовые сооружения и автомобили
- 16 января российская армия обстреляла Запорожье и пригород. Зафиксировано разрушение объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры, количество пострадавших достигло 9, среди них – трое детей.
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