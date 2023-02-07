Вражеские войска ночью нанесли удар по Николаевщине, поврежден объект инфраструктуры
В ночь на 7 февраля российская армия нанесла удар по одной из громад Николаевской области, в результате чего поврежден объект инфраструктуры
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он отметил, что в ночь на 7 февраля вражеская армия обстреливала Черноморскую громаду. В результате был поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.
Также 6 февраля, в 23:58, захватчики нанесли удары из реактивных систем залпового огня по одному из населенных пунктов Очаковской громады.
В результате обстрела в части населенного пункта исчезла электроэнергия. Информация о повреждениях уточняется, пострадавших нет.
- ВСУ за сутки 6 февраля отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов.
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