Вражеские войска ночью нанесли удар по Николаевщине, поврежден объект инфраструктуры

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что в ночь на 7 февраля вражеская армия обстреливала Черноморскую громаду. В результате был поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

Также 6 февраля, в 23:58, захватчики нанесли удары из реактивных систем залпового огня по одному из населенных пунктов Очаковской громады.

В результате обстрела в части населенного пункта исчезла электроэнергия. Информация о повреждениях уточняется, пострадавших нет.