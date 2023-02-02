Вражеские войска ночью накрывали тяжелой артиллерией Никополь
В ночь на 2 февраля российские военные обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии
Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко в телеграме.
"Не прекращаются атаки по Никопольскому району. Ночью россияне снова направили туда снаряды тяжелой артиллерии. Попали по самому Никополю", - написал Лукашук.
Люди в городе не пострадали.
Евтушенко подчеркнул, что сейчас идет осмотр территории.
В других районах Днепропетровщины прошла ночь без сигналов воздушной тревоги и без вражеских атак.
- В ночь на 30 января вражеские войска вели огонь по поселку Червоногригорьевка Днепропетровской области, пострадали дома, также повреждена сеть электропередачи.
- В ночь на 31 января российские войска нанесли удары по Мировской громаде в Никопольском районе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное