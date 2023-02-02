Вражеские войска ночью накрывали тяжелой артиллерией Никополь

Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко в телеграме.

"Не прекращаются атаки по Никопольскому району. Ночью россияне снова направили туда снаряды тяжелой артиллерии. Попали по самому Никополю", - написал Лукашук.



Люди в городе не пострадали.

Евтушенко подчеркнул, что сейчас идет осмотр территории.



В других районах Днепропетровщины прошла ночь без сигналов воздушной тревоги и без вражеских атак.

В ночь на 30 января вражеские войска вели огонь по поселку Червоногригорьевка Днепропетровской области, пострадали дома, также повреждена сеть электропередачи.

В ночь на 31 января российские войска нанесли удары по Мировской громаде в Никопольском районе.

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