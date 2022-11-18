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Вражеские войска наступают на трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в районах 9 городов и сел

18 ноября, 2022 пятница
08:22
война с Россией

Враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. Также он ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

Об этом передает в утренней сводке 18 ноября Генштаб ВСУ.

Противник также постоянно ведет воздушную разведку.

Однако за минувшие сутки, 17 ноября, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты недалеко от линии столкновения. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов , совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня .

За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовыж на Сумщине
  • на Слобожанском направлении – из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Глубокое, Огурцово, Осиново, Старица и Хатное Харьковской области
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодязи на Донетчине
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное, и Яковлевка Донецкой области
  • на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области
  • на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Богоявленка, Времовка и Угледар Донецкой области
  • на Запорожском направлении – из минометов по районам Зализничного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области;
  • на Херсонском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области

Напомним, в течение 17 ноября украинские Силы обороны сбили 4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 беспилотников.

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Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Марьинка
Опытное
Запорожская область
Бахмут
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