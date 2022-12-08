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Вражеские войска нанесли 7 ракетных и 16 авиационных ударов за 7 декабря

8 декабря, 2022 четверг
08:22
война с Россией

За минувшие сутки, 7 декабря, противник нанес 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря.

Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Хреновка и Гремяч Черниговской области и Нововасилевка, Улица, Чернацкое и Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении обстреловам из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении зафиксировано огневое поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба, Зализное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов недалеко от линии столкновения. Среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Львово, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый и города Херсон и Николаев.

  • По состоянию на утро 8 декабря известно , что на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. В Запорожской области оккупанты планируют пополнить потери, поэтому выдают повестки мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат, в частности в Мелитополе.
  • А в оккупированной Ясиноватой при перевозке одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек, ранее заключенных.
  • В свою очередь в течение 7 декабря украинские воины поразили 2 склада боеприпасов, 6 пунктов управления и 22 района сосредоточения личного состава врага.

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