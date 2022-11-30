Вражеские войска нанесли 2 ракетных и 47 авиационных ударов по Украине в течение суток

Об этом отчитывается утром 30 ноября Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

В то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Кившаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены.

На Сиверском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.

На Слобожанском направлении поражению из всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрилечья, Червоне, Глубокое, Старица, Огирцево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Дворичное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Першотравневое, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка в Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении огневого поражения по реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомис. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсона.

Генштаб сообщал, что в течение недели с 21 ноября в больницы оккупированного Донецка доставили более 700 раненых россиян.

Украинские военные 29 ноября продолжали наносить поражение противнику. Нанесены 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, также сбит беспилотник врага.

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