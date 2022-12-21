Вражеские войска били по Кураховому на Донетчине: есть раненый, поврежденные дома и автомобили
Поздним вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово, что в Донецкой области
Об этом говорится в телеграмме главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.
"Россияне ударили по центру города около 21 часов. Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", - написал он.
По меньшей мере, один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные авто - таковы последствия обстрела российской артиллерией города.
Это не первый обстрел Курахово за 20 декабря. Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целили по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла, заметил Кириленко.
- 11 декабря оккупанты обстреляли г. Курахово Донецкой области из РСЗО "Ураган".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное