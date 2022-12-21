Об этом говорится в телеграмме главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

"Россияне ударили по центру города около 21 часов. Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", - написал он.

По меньшей мере, один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные авто - таковы последствия обстрела российской артиллерией города.



Это не первый обстрел Курахово за 20 декабря. Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целили по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла, заметил Кириленко.

11 декабря оккупанты обстреляли г. Курахово Донецкой области из РСЗО "Ураган".

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