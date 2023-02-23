Об этом передает Херсонская ОВА в телеграмме .

Армия РФ 71 раз атаковала Херсонщину по разному вооружению – РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Херсон враг обстрелял дважды. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

По данным ОВА, минувшие сутки не прошли без жертв среди гражданского населения. Вчера от рук российских оккупантов погибли 2 жителя Херсонщины.