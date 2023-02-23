Вражеские войска 71 раз атаковали Херсонщину за прошедшие сутки, погибли двое местных
22 февраля российские военные обстреливали Херсонскую область по разным видам вооружения 71 раз, сам облцентр пострадал дважды
Об этом передает Херсонская ОВА в телеграмме .
Армия РФ 71 раз атаковала Херсонщину по разному вооружению – РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.
Херсон враг обстрелял дважды. Вражеские снаряды попали в жилые дома.
По данным ОВА, минувшие сутки не прошли без жертв среди гражданского населения. Вчера от рук российских оккупантов погибли 2 жителя Херсонщины.
- В течение суток, 21 февраля, россияне 51 раз били по Херсонщине из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и АГС.
- Уже 22 февраля российские войска били по селу Новотягинка Херсонской области. В результате обстрелов два человека погибли.
- Также сообщалось, что в Херсонской области на 23-25 февраля ужесточились меры безопасности .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.89
-
EUR
Покупка 41.21Продажа 42.09
- Актуальное
- Важное