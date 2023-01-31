Вражеские войска 54 раза обстреливали Херсонщину за прошедшие сутки
В течение 30 января армия РФ била 54 раз по Херсонской области, Херсон обстреливали 7 раз
Об этом передает Херсонская ОВА в телеграмме .
"Российские захватчики 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Враг открывал огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - говорится в сообщении.
Херсон армия РФ обстреляла 7 раз – повреждены жилые дома. Больше всего от вражеских атак страдал микрорайон Остров.
Прошедшие сутки пострадавшие среди мирных людей не зафиксированы.
- В воскресенье, 29 января, россияне обстреляли из артиллерии жилые кварталы областного центра, в результате чего три человека погибли, еще пятеро получили ранения.
- По состоянию на 12 часов 30 января было известно , что рашисты открывали огонь по городу Херсон дважды. В результате повреждены дома и электропередачи.
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