Об этом передает Херсонская ОВА в телеграмме .

"Российские захватчики 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Враг открывал огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - говорится в сообщении.

Херсон армия РФ обстреляла 7 раз – повреждены жилые дома. Больше всего от вражеских атак страдал микрорайон Остров.

Прошедшие сутки пострадавшие среди мирных людей не зафиксированы.

В воскресенье, 29 января, россияне обстреляли из артиллерии жилые кварталы областного центра, в результате чего три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

По состоянию на 12 часов 30 января было известно , что рашисты открывали огонь по городу Херсон дважды. В результате повреждены дома и электропередачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb