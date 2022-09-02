Вражеские вертолеты обстреливали Энергодар каждые 10-15 минут до приезда миссии МАГАТЭ, - управляющая делами исполнительного комитета горсовета Дабижа
Яна Дабижа, управляющая делами исполнительного комитета Энергодарского городского совета, считает, что оккупанты обстреливали город с целью напугать жителей, чтобы люди не выходили на улицу
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Вчера, 1 сентября, каждые 10-15 минут вражеские вертолеты К-52 обстреливали город в районе набережной, большинство снарядов попало в воду. Но были повреждены гражданская инфраструктура, социальные и жилые здания, есть погибшие и пострадал один ребенок", - проинформировала управляющая делами исполнительного комитета горсовета.
Яна Дабижа заметила, что обстрелы велись с неподконтрольной Украине территории, которую и видели вчера все жители города.
"Возможно, оккупанты обстреливали Энергодар с целью напугать горожан, чтобы люди не выходили на улицу. Но только в город заехала миссия МАГАТЭ обстрелы прекратились и возобновились, как только миссия уехала из города", - отметила Дабижа.
- 31 августа оккупанты обстреливали Энергодар , чтобы создать картину для комиссии МАГАТЭ об обстрелах города якобы с украинской стороны водохранилища.
- 1 сентября россияне с 05:00 обстреливали оккупированный Энергодар по автоматам и минометам, попадание в гражданские объекты и пострадавшие.
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