Вражеские спецслужбы планируют теракты в России, чтобы подставить этнических украинцев
Российские спецслужбы планируют проведение ряда мер с целью дискредитирования этнических украинцев, проживающих на территории РФ
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передаёт Еспресо.TV.
По данным Центра, с целью консолидации российского общества вокруг поддержки войны с Украиной спецслужбы России планируют проведение операций, направленных на дискредитацию проживающих в РФ украинцев.
Следовательно, в рамках спецоперации планируется распространять призывы к живущим в России украинцам относительно возглавления протестного движения по свержению режима Путина. В частности, к провозглашению призывов будут привлекаться лидеры общественного мнения с якобы проукраинской позицией, которые находятся за пределами России.
Также планируется придание протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической "украинской" окраски и реализация серии провокаций насильственного (террористического) характера, которые будут "организовываться" этническими украинцами.
Кроме того, будут усиливаться пропагандистские меры с целью разъяснения россиянам безальтернативности войны с Украиной и необходимости уничтожения украинцев.
- Напомним, оккупанты распространяют фейки о преследовании евреев в Житомирской области.
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