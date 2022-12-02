Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Пока в Черном море корабельная группировка лишилась ракетоносителя, то есть они снова зашли в пункты базирования. На море продолжается умеренный шторм, и это может быть одним из элементов (причин, почему россияне убрали ракетоносители, - ред.). Также может быть элемент того, что они пытаются маневрировать, испытывая нервную систему украинцев", - сказала она.

Представительница ОК "Юг" призвала украинцев не ждать удара, ведь это один из наиболее истощающих элементов гибридной войны.

"Именно поэтому мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать", - сказала Гуменюк.

Она напомнила, что во время атак всегда звучит сигнал воздушной тревоги, предупреждающий об опасности.

Также Гуменюк отметила, что украинцам следует быть готовыми к тому, что последствия массированного удара будут длительными и будут устраняться некоторое время.

Ранее в ОК "Юг" рассказали, как военные определяют, когда РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине.

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