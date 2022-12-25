Вражеские обстрелы Харьковщины: от атак погиб мужчина, женщина – ранена
В течение суток 24 декабря военные РФ били по Харьковщине из разных видов артиллерии, минометов и танков. От артиллерийских обстрелов жилфонда погиб мужчина 72 лет
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что за сутки 24 декабря под огонь минометов и артиллерии попали районы населенных пунктов Гурьев Козачок, Ветеринарное, Козачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрилечья, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, и другие.
На Купянском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Пострадали районы городов и сел Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное.
В селе Подолы Купянского района днем велись артиллерийские обстрелы. Мужчина 72 лет погиб, его 74-летняя жена получила ранения, она госпитализирована.
- Напомним, 23 декабря кафиры попали в частное домовладение на Харьковщине, от минометных ударов по Купянскому району погиб мужчина.
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