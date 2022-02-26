Вражеские метки обнаружили на газовых сетях на Сумщине
Жителей просят сообщать в службу газа о подозрительных отметках
Об обнаруженных на газовых сетях Сумской области метках сообщили в АО "Сумыгаз"
"Если вы видите подозрительные отметки, замазывайте землей, глиной и т.д., если это наклейки, срывайте их и сообщайте в службу 104. Мы работаем в усиленном режиме для безаварийной и бесперебойной доставки газа, бережем нашу инфраструктуру. Вместе мы победим!" – говорится в сообщении.
- Напомним, вражеская агентура ставит метки на железной дороге
- Напомним, Киберполиция создала бот для сообщений о метках оккупантов на дорогах
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное