Вражеские метки обнаружили на газовых сетях на Сумщине

Об обнаруженных на газовых сетях Сумской области метках сообщили в АО "Сумыгаз"

"Если вы видите подозрительные отметки, замазывайте землей, глиной и т.д., если это наклейки, срывайте их и сообщайте в службу 104. Мы работаем в усиленном режиме для безаварийной и бесперебойной доставки газа, бережем нашу инфраструктуру. Вместе мы победим!" – говорится в сообщении.



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