Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью 18 апреля около 02:30 в Снигиревской общине враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры", - написал Ким.

Кухта уточнил, что россияне атаковали "шахедами". 7 БПЛА попали в 2 объекта промышленной инфраструктуры на территории населенных пунктов.