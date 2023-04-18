Вражеские дроны атаковали Снегиревку на Николаевщине: есть попадание в объекты промышленности
В ночь на 18 апреля россияне атаковали "шахедами" Снегиревку, 7 БПЛА попали в 2 объекта промышленной инфраструктуры
Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Ночью 18 апреля около 02:30 в Снигиревской общине враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры", - написал Ким.
Кухта уточнил, что россияне атаковали "шахедами". 7 БПЛА попали в 2 объекта промышленной инфраструктуры на территории населенных пунктов.
- По данным Генштаба, вражеские войска пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а на Запорожском и Херсонском – ведут оборону. ВСУ удалось отразить более 70 атак.
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