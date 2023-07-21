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Вражеские ДРГ заходят на 4–5 км и устраивают засады, сейчас здесь фронт малой интенсивности, - политолог Бобиренко о ситуации в Сумской области

21 июля, 2023 пятница
09:34
Война с Россией

Российские ДРГ заходят на 4–5 км вглубь Сумщины и устраивают засады, в результате которых погибают люди, сейчас здесь фронт малой интенсивности

Об этом заявил сумской аналитик, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко в эфире Еспресо.

"Каждый день нас обстреливают. Мало того, заходят ДРГ, у нас на днях убили попавших в засаду лесников. Они заходят на 4-5 км, устраивают засады, кого-то подстреливают и выходят", - отмечает он.

Бобиренко добавляет, что это 500 км границы с РФ и фактически – это сейчас фронт малой интенсивности.

"Что имеется в виду – это фронт, как такой, который был у нас до 23 февраля на Донбассе. Это то, что мы сейчас имеем в Сумской области. Там несколько их бригад расположены, тысяч до 15-20 они держат на протяжении всей границы", – отмечает сумской аналитик.

Он также отмечает, что каждый день враг наносит минометные и артиллерийские обстрелы.

"Это тот случай, когда укрытия малоэффективны", – сказал Бобиренко.

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Сумщина
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