Об этом заявил сумской аналитик, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко в эфире Еспресо.

"Каждый день нас обстреливают. Мало того, заходят ДРГ, у нас на днях убили попавших в засаду лесников. Они заходят на 4-5 км, устраивают засады, кого-то подстреливают и выходят", - отмечает он.

Бобиренко добавляет, что это 500 км границы с РФ и фактически – это сейчас фронт малой интенсивности.

"Что имеется в виду – это фронт, как такой, который был у нас до 23 февраля на Донбассе. Это то, что мы сейчас имеем в Сумской области. Там несколько их бригад расположены, тысяч до 15-20 они держат на протяжении всей границы", – отмечает сумской аналитик.

Он также отмечает, что каждый день враг наносит минометные и артиллерийские обстрелы.

"Это тот случай, когда укрытия малоэффективны", – сказал Бобиренко.