Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

"Так, есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, что касается деятельности на островах вблизи Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег. Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями, и наносятся, как правило артиллерийскими средствами поражения, удары по этим группам. Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении", - подчеркнул он.

Силы обороны готовы к отражению вражеских попыток перейти на правый берег Херсона. Сейчас укрепляются украинские позиции, создаются, в частности, минные заграждения по всему берегу Днепра, где возможны столкновения с противником, постоянно ведется наблюдение и украинские ракетные войска, артиллерия и авиация готовы к поражению врага в любое время суток, говорит Ерин.

По его словам, на временно оккупированной части Херсона российские захватчики укрепляют свои позиции.

"Враг продолжает укрепление своих позиций в инженерном плане, создание определенных минных заграждений, что также свидетельствует о его желании закрепиться, но не действовать активно. Они продолжают определенные террористические действия в отношении гражданского населения", - отметил он.

Ерин также добавил, что россияне прибегают к принудительному выселению украинцев, ограничению их прав, вводят на некоторых территориях круглосуточный комендантский час, что является свидетельством того, что россияне чувствуют себя оккупантами и врагами.

Враг продолжает бить по Херсонщине. За 24 декабря военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области, 41 раз под поражение попал Херсон: погибли гражданские жители. Под обстрел попали две больницы в Херсоне.

За 25 декабря российские оккупанты 33 раза обстреляли территорию Херсонщины, из которых 7 раз – Херсон.

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