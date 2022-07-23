Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"С усилением военных возможностей Украины, ситуация меняется на поле боя. Россияне не ожидали такой объем военной помощи, которую мы получаем от партнеров. После получения противокорабельных комплексов американского производства "гарпун" и наличие комплексов "нептун" - изменилась система обороны Одессы. Будь- какие военно-десантные операции в Одессу - это билет в один конец для российской морской армады", - подчеркнул Згурец.

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