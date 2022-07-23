Вражеские десантные операции на Одессу – это билет в один конец, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что российский потенциал не позволяет осуществлять наступательные операции в Одессе, Харькове и других направлениях
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"С усилением военных возможностей Украины, ситуация меняется на поле боя. Россияне не ожидали такой объем военной помощи, которую мы получаем от партнеров. После получения противокорабельных комплексов американского производства "гарпун" и наличие комплексов "нептун" - изменилась система обороны Одессы. Будь- какие военно-десантные операции в Одессу - это билет в один конец для российской морской армады", - подчеркнул Згурец.
- Западные разведки предполагают, что Российская Федерация в 2023 году может попытаться захватить Одессу
- Россия планирует начать наступление на Одессу в 2023 году
- Западные разведки предполагают, что Российская Федерация в 2023 году может попытаться захватить Одессу
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