English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Вражеские десантные операции на Одессу – это билет в один конец, - Згурец
Эксклюзив

Вражеские десантные операции на Одессу – это билет в один конец, - Згурец

23 июля, 2022 суббота
13:02
война с Россией Сергей Згурец

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что российский потенциал не позволяет осуществлять наступательные операции в Одессе, Харькове и других направлениях

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"С усилением военных возможностей Украины, ситуация меняется на поле боя. Россияне не ожидали такой объем военной помощи, которую мы получаем от партнеров. После получения противокорабельных комплексов американского производства "гарпун" и наличие комплексов "нептун" - изменилась система обороны Одессы. Будь- какие военно-десантные операции в Одессу - это билет в один конец для российской морской армады", - подчеркнул Згурец.

  • Западные разведки предполагают, что Российская Федерация в 2023 году может попытаться захватить Одессу
  • Россия планирует начать наступление на Одессу в 2023 году
  • Западные разведки предполагают, что Российская Федерация в 2023 году может попытаться захватить Одессу

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Українська армія ЗСУ
22 июля, 2022 пятница
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
Ігор Коломойський
22 июля, 2022 пятница
Если Коломойского лишат гражданства и он поедет в США, к нам приедет еще 20 HIMARS, – инвестиционный банкир Фурса
Харків
22 июля, 2022 пятница
В Харькове раздались взрывы
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
23 июля
13:46
Эксклюзив
Если Запад увеличит помощь, то ВСУ удачно пойдут в контрнаступление, - экс-посол США в Украине Гербст
13:44
Оккупанты свозят в Херсонскую область боеприпасы под видом "гуманитарной помощи", - разведка
13:42
Российские обстрелы порта Одессы являются сигналом, что кремль потребует больших уступок, - Климкин
13:32
Эксклюзив
Второй шаг ВСУ – это разгром российской группировки на территории Херсонщины и Запорожья, - полковник запаса Кевлюк
13:31
ВКУ привлек к сотрудничеству величайших генералов мира для укрепления и обеспечения сил Теробороны
13:26
На фото украинское поле пшеницы
"Российская ракета – это плевок Путина в лицо генсеку ООН Гутеррешу и президенту Турции Эрдогану", - спикер МИД Николенко
13:14
Юрий Луценко
"Косорукие дол***бы". Луценко показал, как россияне попали по "секретному объекту"
13:11
Токаев с Путиным
Зеленский поблагодарил Токаева за слова о "ЛДНР", которые он сказал в глаза Путину
13:02
Обновлено
В Донецкой области россияне за сутки разрушили 52 гражданских объекта и ранили 9 мирных жителей
13:00
ЕС возобновил нефтяные соглашения России с третьими странами, – Reuters
12:47
Обновлено
Морской порт Одессы
"Вот вам и зерновой коридор". Из-за обстрела Одессы ракетами "Калибр" загорелся порт
12:28
В Сумской общине будут обезвреживать боеприпасы: раздаются взрывы
12:19
Эксклюзив
Может быть большая опасность прихода в медиа людей, приближенных к власти - медиа-эксперт Лигачева
12:16
В Сумской области раздавались взрывы, не связанные с войной: есть травмированные
12:16
Украинцам в Польше будут выдавать электронные виды, позволяющие пересечение границ в ЕС
12:10
На Черниговщине обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ
12:02
Литовская сеть супермаркетов сфокусировалась на поддержке украинских детей
12:02
Эксклюзив
Херсонские партизаны держат врага в постоянном тонусе, - замглавы райсовета Трошин
11:54
Россияне обстреляли Сумщину: около 36 приходов
11:47
Обновлено
Россияне обстреляли центр Харькова, били из артиллерии исключительно по гражданским объектам
11:45
В Киев на второй Cаммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы
11:42
РФ способна на все: в Белом доме озабочены безопасностью Зеленского
11:41
В Херсонской области похитили чиновника из пенсионного фонда и нескольких членов его семьи
11:30
Николай Княжицкий
Корбан и Коломойский. Хуже всего – отсутствие объяснений
11:25
Тарас Креминь
150 дней сопротивления: украинцы продолжают героически защищать свою землю и защищать свою идентичность
11:18
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области
11:18
Эксклюзив
Плодотворно работаем над потерями враждебной силы, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
11:12
Эксклюзив
Паспорт гражданина Украины
Отбор паспорта не является лишением гражданства либо это правовой беспредел, - политолог-международник Воля
11:07
Япония не позволит Путину принять участие в государственных похоронах убитого экс-премьера Синдзо Абе
11:03
"Голливуд отдыхает": украинские танкисты рассказали, как устраивают файер-шоу для врага
10:49
Буданов объяснил, почему не следует демонизировать ситуацию с нападением Беларуси
10:47
В Запорожье россияне за сутки разрушили 12 гражданских объектов
10:45
Эксклюзив
Быстро меняя логистику, ВСУ остановили вражеское нашествие в Донецкой области, - депутат Дружковского горсовета Довбня
10:36
Оккупанты пытаются замедлить украинское контрнаступление на юге интенсивными артиллерийскими ударами, - британская разведка
10:25
Обновлено
РФ выпустила 13 ракет по военному аэродрому и железной дороге в Кировоградской области, есть погибшие и раненые
10:10
Россия совершила почти 500 преступлений против культурного наследия Украины
09:57
Инфографика
доллар
Курс валют на 23 июля: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
09:43
Около 39 240 военных, 1708 танков и 714 дронов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:35
Оккупанты ударили по Николаеву шестью ракетами C-300
09:25
В Луганской области россияне не дают передвигаться оккупированной территорией без пропусков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV