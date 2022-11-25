Вражеские боты разгоняют панику в чатах ЖК по теме блекаута, - Шаповалов

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Андрей Шаповалов дал комментарий по поводу информационных кампаний врага, которые направлены на расшатывание настроений украинцев.



"Мы видим попытки врага расшатать ситуацию внутри Украины, чтобы украинцы выходили с протестами, потому что в соседнем доме есть свет, а в вашем нет и в этом виновата власть. Это такая массированная ИПСО (информационно-психологическая операция – ред.), которую они цинично и открыто расшатывают. К тому же во всех своих пабликаках, ВКонтакте, Одноклассниках, публикуют, где взять рисунки и текстовые материалы для распространения таких информационных вбросов, чтобы вывести украинцев на улицы против власти, они очень сильно ухватились за одесский кейс, который был, но украинцы очень осторожно относятся к подобным кампаниям и проверяют информацию многократно, поэтому эти методы в Украине не срабатывают", – пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.



Андрей Шаповалов отметил, что все российские модели влияния, которые враг хотел распространить в Украине, совершенно не работают, поэтому в России и бесятся.



"Враг работает не только в классических соцсетях, но и в группах мессенджеров WhatsApp и Viber, например, в группе подъезда № 7 на улице И.Франко также расшатываются подобные настроения. Кстати, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину была огромная кампания по созданию всевозможных групп в мессенджерах и люди даже забыли, что к ним когда-то присоединялись.Потом в феврале было разъяснено украинцам, чтобы не добавляли в свои чаты неизвестных людей.Сейчас немного эта волна спала и бдительность украинцев к этому вопросу тоже, поэтому враг снова начал искать, где он может пробить хоть какую-то информационную дыру", - заметил Шаповалов.

22 ноября Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России

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