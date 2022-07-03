Вражеские бомбардировщики нанесли два вражеских удара по Змеиному

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"На линии столкновения продолжается ведение боевых действий. Враг, скованный в возможностях маневра на суше, пытается давить с воздуха", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

За сутки, 2 июля, Россия отработала 9 авиационных ударов, из них в Херсонской области - 5 парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, 1 удар – в район Мирного.

В полдень нашими подразделениями осуществлено огневое запрещение проведения противником разведки боем в направлении Ивановки. На двух боевых бронированных Тиграх, силами к взводу, рашистам пришлось отступить в сторону Ольгиного.

Остров Змеиный

"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному", - пишут в "Юге".

Ситуация в Одесской области

Из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесщины снова выпущена ракета Х-31. Она попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет.

Николаевщина

Враг активизировал воздушную разведку, но готовность среагировать на беспилотник у наших подразделений отточена безупречно: 3 из 3 воздушных шпионов заземлены до основания.

Потери России

Украинские авиаторы нанесли 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти очагах скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального.

Результаты дознаются, но уже известно об обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", 2 самоходных крупнокалиберных орудий "Пион", еще 6 единиц бронированной техники.

Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов. А вблизи Ивановки, как бонус к освобожденным территориям, захвачены 4 трофейные боевые машины пехоты.

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