Вражеские бомбардировщики нанесли два вражеских удара по Змеиному
Вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"На линии столкновения продолжается ведение боевых действий. Враг, скованный в возможностях маневра на суше, пытается давить с воздуха", - говорится в сообщении.
Ситуация в Херсонской области
За сутки, 2 июля, Россия отработала 9 авиационных ударов, из них в Херсонской области - 5 парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, 1 удар – в район Мирного.
В полдень нашими подразделениями осуществлено огневое запрещение проведения противником разведки боем в направлении Ивановки. На двух боевых бронированных Тиграх, силами к взводу, рашистам пришлось отступить в сторону Ольгиного.
Остров Змеиный
"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному", - пишут в "Юге".
Ситуация в Одесской области
Из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесщины снова выпущена ракета Х-31. Она попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет.
Николаевщина
Враг активизировал воздушную разведку, но готовность среагировать на беспилотник у наших подразделений отточена безупречно: 3 из 3 воздушных шпионов заземлены до основания.
Потери России
Украинские авиаторы нанесли 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти очагах скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального.
Результаты дознаются, но уже известно об обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", 2 самоходных крупнокалиберных орудий "Пион", еще 6 единиц бронированной техники.
Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов. А вблизи Ивановки, как бонус к освобожденным территориям, захвачены 4 трофейные боевые машины пехоты.
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