В Николаевской области в результате попадания вражеского дрона вспыхнул пожар

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Ночью, с 26 на 27 октября, Николаевщина подверглась враждебной атаке БПЛА типа Shahed 131/136. Два из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В то же время, за пределами города Вознесенск зафиксировали удары вражескими "шахедами". В результате попадания произошел пожар, его локализовали в 6 утра.

О воздушной атаке сначала сообщали ПС ВСУ.

Около 22:50 было объявлено об угрозе применения ударных БПЛА в Херсонской области, а через несколько минут – уже в Николаевской области, где дроны двигаются в направлении областного центра.

В ПС ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Около 23:30 сообщается об угрозе применения баллистического вооружения. В зоне опасности – Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.