В Николаевской области в результате попадания вражеского дрона вспыхнул пожар
Поздним вечером 26 октября группа беспилотников РФ залетела в воздушное пространство Украины через Херсонщину. На Николаевщине силы ПВО уничтожили 2 дрона, однако есть и попадание
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Ночью, с 26 на 27 октября, Николаевщина подверглась враждебной атаке БПЛА типа Shahed 131/136. Два из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
В то же время, за пределами города Вознесенск зафиксировали удары вражескими "шахедами". В результате попадания произошел пожар, его локализовали в 6 утра.
О воздушной атаке сначала сообщали ПС ВСУ.
Около 22:50 было объявлено об угрозе применения ударных БПЛА в Херсонской области, а через несколько минут – уже в Николаевской области, где дроны двигаются в направлении областного центра.
В ПС ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Около 23:30 сообщается об угрозе применения баллистического вооружения. В зоне опасности – Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.
- Ночью 27 октября РФ атаковала пожарную часть города Изюм Харьковской области. В результате 8 спасателей получили ранения, повреждена техника.
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