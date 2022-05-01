Вражеская ракета попала в склады агропредприятия на Днепропетровщине. Обошлось без пострадавших

Об этом написал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко в Телеграм.



"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело", - написал он.



Ракетный удар разрушил два склада сельскохозяйственного предприятия, один из них был пуст, другой – с зерном.



"Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", – прокомментировал Резниченко.

Напомним, 1 мая ВСУ сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной.