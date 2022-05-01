Вражеская ракета попала в склады агропредприятия на Днепропетровщине. Обошлось без пострадавших
Россияне 1 мая попали ракетой в склады агропредприятия в Синельниковском районе Днепропетровской области
Об этом написал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко в Телеграм.
"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело", - написал он.
Ракетный удар разрушил два склада сельскохозяйственного предприятия, один из них был пуст, другой – с зерном.
"Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", – прокомментировал Резниченко.
- Напомним, 1 мая ВСУ сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной.
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