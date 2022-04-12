Вражеская ракета попала в инфраструктурный объект в Хмельницкой области, без жертв – глава ОВА

Об этом рассказал глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий в Телеграмм.



"Ночью враг ракетным ударом атаковал инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области. В результате удара был пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет", - написал Гамалий.



Он призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги и уходить в укрытие.

Напомним, захватчики попали ракетой в старую мельницу на Днепропетровщине, пострадавших нет.