Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты предприняли неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через украинскую границу в районе с. Зеленое в Харьковской области.

"Таким образом россияне пытаются проверить нашу оборону", - сказал Синегубов и отметил, что после огневого поражения оккупанты были вынуждены отойти с потерями.

По его словам, попытки проникновения на территорию Харьковщины вражеских ДРГ фиксируют постоянно. Враг не оставил намерений захватить Харьков или населенные пункты области. Также он продолжает наносить прицельные удары по гражданской инфраструктуре Харьковщины.