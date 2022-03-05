Вражеская авиация полностью уничтожила поселок Яковлевка на Харьковщине. Открыто уголовное производство

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Еспресо.TV .



"В результате авиаударов разрушен весь поселок, который насчитывает 45 домов, 21 из которых разрушен полностью, а 24 получили повреждения. Убиты четыре человека, один из которых является военнослужащим государственной пограничной службы.

Получили разные ранения 14 мирных жителей, среди которых 6 детей", - рассказали в полиции.



По этому факту следователи открыли уголовное производство. Теперь виновникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.





Фото: полиция Харьковской области



Также правоохранители сейчас производят осмотр места происшествия и собирают доказательную базу преступления.



"Каждый преступник должен быть наказан. Но особое звено занимают военные преступники! Следователи фиксируют все факты обстрелов захватчиком жилых домов граждан. Обстреливающих гражданское население ждет смерть или Международный уголовный суд в Гааге!", - подчеркнул начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Напомним, под Харьковом украинские войска перешли в наступление. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb