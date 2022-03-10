Вражеская авиация бомбила окрестности Сум, – глава ОГА
В ночь на 10 марта российская вражеская авиация бомбила сразу несколько объектов в области.
Об этом в Телеграмм сообщил глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Эспрессо.TV
Глава области сообщил, что удар был около 00:40. В настоящее время подробности уточняются.
Кроме того, Дмитрий Живицкий сообщил, что российская авиация продолжает бомбить Ахтырку ежедневно и каждую ночь. Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.
В Тростянке артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.
Боромля остается оккупированной врагом.
Большая Писаревка 9 марта подверглась ночной бомбардировке. Линии электропередач оборваны. В результате артиллерийского обстрела погиб 13-летний парень и 2 женщины.
В с. Малая Павловка авиация РФ нанесла удар по ПАО "УКРНЕФТЬ", в результате чего горел резервуар нефти.
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