Вражеская авиация 9 раз атаковала позиции ВСУ в Бериславском и Баштанском районах, - ОК "Юг"
За день, 30 июля, российская авиация 9 раз атаковала позиции ВСУ в Бериславском и Баштанском районах на Юге Украины
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"Днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Большую Костромку. Разрушен и сгоревший частный дом. Человеческих потерь нет. Вечером снова обстрелян Николаев", – говорится в отчете.
На стыках Николаевской и Херсонской областей российские вертолеты 9 раз атаковали украинские позиции в Бериславском и Баштанском районах. Потери ВСУ не были допущены, как указали в "Юге".
- 30 июля вертолеты ВСУ нанесли удары по опорным пунктам россиян в Херсонском и Николаевском районах.
- Российский агрессор резко увеличил количество своих кораблей в Черном море недалеко от Крыма.
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