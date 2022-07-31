Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"Днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Большую Костромку. Разрушен и сгоревший частный дом. Человеческих потерь нет. Вечером снова обстрелян Николаев", – говорится в отчете.

На стыках Николаевской и Херсонской областей российские вертолеты 9 раз атаковали украинские позиции в Бериславском и Баштанском районах. Потери ВСУ не были допущены, как указали в "Юге".

30 июля вертолеты ВСУ нанесли удары по опорным пунктам россиян в Херсонском и Николаевском районах.

Российский агрессор резко увеличил количество своих кораблей в Черном море недалеко от Крыма.

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