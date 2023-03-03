Вражеская армия обстреляла Сумщину: погиб пожилой мужчина
Оккупанты 3 марта обстреляли с территории России приграничье Сумщины, в результате чего пожилой мужчина получил смертельное ранение на собственном огороде
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры.
"По данным следствия, 3 марта 2023 года утром оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории Российской Федерации обстреляли с. Стариково Шосткинского района Сумской области. В результате вражеской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, находившийся на огороде вблизи собственного дома", - говорится в сообщении.
Также в течение дня оккупанты обстреливали и другие территории Сумщины. Согласно сообщению ОК "Север", с 12:50 до 13:05 было зафиксировано 20 приходов, предположительно из реактивных систем залпового огня, в районе населенного пункта Уланово.
"С 13:35 до 14:00 сообщили о 8 приходах, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Кучеривка", - отметили военные.
- В течение дня 2 марта российские оккупанты нанесли по Сумской области не менее 177 ударов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное