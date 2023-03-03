Вражеская армия обстреляла Сумщину: погиб пожилой мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 3 марта 2023 года утром оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории Российской Федерации обстреляли с. Стариково Шосткинского района Сумской области. В результате вражеской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, находившийся на огороде вблизи собственного дома", - говорится в сообщении.

Также в течение дня оккупанты обстреливали и другие территории Сумщины. Согласно сообщению ОК "Север", с 12:50 до 13:05 было зафиксировано 20 приходов, предположительно из реактивных систем залпового огня, в районе населенного пункта Уланово.

"С 13:35 до 14:00 сообщили о 8 приходах, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Кучеривка", - отметили военные.