Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Россияне выпустили по области 151 снаряда. Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии 9 раз. Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; в объекты критической инфраструктуры

В результате военной агрессии РФ один человек получил ранения.

Также, по словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуировано 93 человека.