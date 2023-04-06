Вражеская армия 42 раза обстреляла Херсонщину за прошедшие сутки: есть раненые, повреждены объекты критической инфраструктуры и дома
В течение 5 апреля российские военные избивали по Херсонской области 42 раза, по облцентру пришлось 9 раз
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Россияне выпустили по области 151 снаряда. Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии 9 раз. Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; в объекты критической инфраструктуры
В результате военной агрессии РФ один человек получил ранения.
Также, по словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуировано 93 человека.
- В течение 4 апреля РФ обстреливала Херсонскую область: совершено 50 обстрелов, поражены школа, предприятие и дома. Три человека получили ранения в результате атак.
- В среду, 5 апреля, российский агрессор обстрелял два коммунальных предприятия Херсона.
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