Вражеская агентура ставит метки на железной дороге, – Мининфраструктуры

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, информирует Еспресо.TV.

Сообщить о подозрительных знаках можно с помощью чата, созданного Киберполицией.

Необходимо сделать фото такого объекта, добавить геометку и отправить на https://t.me/ukraine_avanger_bot. Так она попадет в единую базу на Google Maps.

Кроме того, в чатбот можно передавать информацию о перемещении врагов и их технике.

Ранее о схожих знаках на дорогах сообщали в Укравтодоре. Дорожники с помощью граждан за последние двое суток обнаружили и уничтожили множество таких меток на дорожной инфраструктуре.

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