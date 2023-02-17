Вратарь "Шахтера" Трубин за 5 млн евро может перейти в "Севилью"

Об этом сообщает El Gol.

По информации источника, "Севилья" ищет голкипера, способного заменить Яссина Буну. Голкипер испанцев, ставший звездой ЧМ-2022, планирует перейти в клуб АПЛ. По 20 млн евро за марокканца дают "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Ман Юнайтед".

Среди заинтересовавших "Севилью" игроков нашлось место для украинца Анатолия Трубина. Контракт голкипера с "Шахтером" действует до конца следующего сезона, а он не хочет подписывать новое соглашение и ищет новый клуб.

В "Севилье" знают о ситуации Трубина в "Шахтере", поэтому хотят купить украинца за сумму ниже рыночной. Речь идет о 5 млн евро.

21-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 19 матчей, из них 5 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 11 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.