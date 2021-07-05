Вратарь сборной Латвии по хоккею погиб от салюта на День независимости США
Вратарь сборной Латвии по хоккею Матисс Кивлениекс погиб от салюта на День независимости США
Об этом сообщает The Athletic .
Джейсон Мейер, который является офицером полиции города Нови, штат Мичиган, рассказал подробности смерти 24-летнего голкипера во время празднования Дня независимости США.
"Кивлениекс выбежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейеверку, поскользнувшись упал и ударился головой о бетон", - сообщил Мейер.
Официальный Twitter хоккейного клуба "Коламбус" подтвердил, что Матисс Кивлениекс погиб из-за травмы головы.
"Мы с глубокой скорбью сообщаем, что накануне, в возрасте 24 лет, скончался вратарь Матисс Кивлениекс. К его гибели привел несчастный случай - травма головы при падении. Немедленно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть", - говорится в заявлении "Коламбуса".
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