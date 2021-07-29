Вратарь, которого выгнал "Шахтер", спрогнозировал победу "Динамо" в УПЛ

Об этом сообщает Meta Ratings.



Кудрик, который играет за "Мариуполь", считает, что под руководством Мирчи Луческу "Динамо" знает, что делать на футбольном поле.



"Считаю, что "Динамо" выигрывает УПЛ. Мне кажется, что "Динамо" при Луческу команда более сыгранная, знают, что делать на футбольном поле. Они показывают хороший футбол, мне нравится. Ничего не могу сказать о Де Дзерби, потому что видел только один матч против "Ингульца", - сказал вратарь.



Олег Кудрик является воспитанником "Шахтера", родился во Львове. Сезон 2019/20 провел в аренде в "Карпатах". В октябре 2020 года свободным агентом покинул донецкий клуб и перешел в "Мариуполь".

Напомним, 28 июля "Динамо" подписало контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачем из "Ворсклы". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb