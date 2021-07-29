Вратарь, которого выгнал "Шахтер", спрогнозировал победу "Динамо" в УПЛ
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" Олег Кудрик считает, что киевское "Динамо" является фаворитом в этом сезоне УПЛ
Об этом сообщает Meta Ratings.
Кудрик, который играет за "Мариуполь", считает, что под руководством Мирчи Луческу "Динамо" знает, что делать на футбольном поле.
"Считаю, что "Динамо" выигрывает УПЛ. Мне кажется, что "Динамо" при Луческу команда более сыгранная, знают, что делать на футбольном поле. Они показывают хороший футбол, мне нравится. Ничего не могу сказать о Де Дзерби, потому что видел только один матч против "Ингульца", - сказал вратарь.
Олег Кудрик является воспитанником "Шахтера", родился во Львове. Сезон 2019/20 провел в аренде в "Карпатах". В октябре 2020 года свободным агентом покинул донецкий клуб и перешел в "Мариуполь".
-
Напомним, 28 июля "Динамо" подписало контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачем из "Ворсклы".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное