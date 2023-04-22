У нас мало оружия, потому что Украина – бедная и не может себе позволить купить столько, сколько нужно. За нехватку оружия на фронте платят жизнями солдат.

Почему мы бедная страна? Ибо коррупция и неуплата налогов. С одной стороны, чиновники разворовывают убогий бюджет. С другой – бюджет бедный, потому что предприниматели массово не платят налоги.

Самый простой пример – заработная плата. Статистики здесь быть не может, но, по моим ощущениям, сейчас более половины работодателей платят зарплаты в конвертах. С прочими налогами – аналогично.

Почему так? Потому что врать в Украине не стыдно. Если в Великобритании, Германии, США, Японии ложь – то конец карьеры, в Украине – начало. Тищенко, Витренко, Татаров не дадут соврать.

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Лгать в Украине не стыдно. Если в Великобритании, Германии, США, Японии ложь – то конец карьеры, в Украине – начало. Тищенко, Витренко, Татаров не дадут соврать

В обсуждении кейса Субботы мне интересен уже не сам персонаж, а реакция общества. В комменты приходят люди и вполне серьезно предлагают послушать его лекции. Какие в жо*у лекции, люди?? Вы одурели? Слушать, что ли? Может, еще и диплом психолога ему выдать, потому что подкаст интересен?

Ложь – это гарантия новой и новой лжи. Зачем напрягаться, что-то учить, к чему-то стремиться, если можно просто соврать, что ты астронавт НАСА или у тебя есть научная степень? Лжецы всегда так поступают.

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Когда общество привыкает ко лжи, неуплата налогов тоже становится нормой. Как говорил Поворознюк, "Я у людей не ворую, я ворую у государства!". И ему аплодируют, не задумываются, откуда берется у государства. А берется же на средства нас с вами!

Так и живем. Врем сами, терпим чужую ложь. Не платим налоги, потому что в каждом живет маленький Поворознюк. А потом почему-то у нас бедная страна. И нет оружия. И приходится за все это платить на фронте собственными жизнями. Грустно...

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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