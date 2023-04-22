Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Врать в Украине не стыдно...
OPINION

Врать в Украине не стыдно...

Сергей Марченко
22 апреля, 2023 суббота
18:07
Мнение

Ложь – это гарантия новой и новой лжи

У нас мало оружия, потому что Украина – бедная и не может себе позволить купить столько, сколько нужно. За нехватку оружия на фронте платят жизнями солдат.

Почему мы бедная страна? Ибо коррупция и неуплата налогов. С одной стороны, чиновники разворовывают убогий бюджет. С другой – бюджет бедный, потому что предприниматели массово не платят налоги.

Самый простой пример – заработная плата. Статистики здесь быть не может, но, по моим ощущениям, сейчас более половины работодателей платят зарплаты в конвертах. С прочими налогами – аналогично.

Почему так? Потому что врать в Украине не стыдно. Если в Великобритании, Германии, США, Японии ложь – то конец карьеры, в Украине – начало. Тищенко, Витренко, Татаров не дадут соврать.

Читайте также: Если наш мудрый народ не станет умнее...

Лгать в Украине не стыдно. Если в Великобритании, Германии, США, Японии ложь – то конец карьеры, в Украине – начало. Тищенко, Витренко, Татаров не дадут соврать

В обсуждении кейса Субботы мне интересен уже не сам персонаж, а реакция общества. В комменты приходят люди и вполне серьезно предлагают послушать его лекции. Какие в жо*у лекции, люди?? Вы одурели? Слушать, что ли? Может, еще и диплом психолога ему выдать, потому что подкаст интересен?

Ложь – это гарантия новой и новой лжи. Зачем напрягаться, что-то учить, к чему-то стремиться, если можно просто соврать, что ты астронавт НАСА или у тебя есть научная степень? Лжецы всегда так поступают.

Читайте также: Спартак Суббота — не болезнь, а симптом

Когда общество привыкает ко лжи, неуплата налогов тоже становится нормой. Как говорил Поворознюк, "Я у людей не ворую, я ворую у государства!". И ему аплодируют, не задумываются, откуда берется у государства. А берется же на средства нас с вами!

Так и живем. Врем сами, терпим чужую ложь. Не платим налоги, потому что в каждом живет маленький Поворознюк. А потом почему-то у нас бедная страна. И нет оружия. И приходится за все это платить на фронте собственными жизнями. Грустно...

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Читайте также:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
21 апреля, 2023 пятница
Враг ударил по Полтавщине беспилотниками, есть разрушение инфраструктуры
весна
20 апреля, 2023 четверг
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидать ощутимого потепления
20 апреля, 2023 четверг
Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 апреля
19:05
ФСБ следит за теми, кто на оккупированных территориях ходит в лес и не берет паспорт РФ, - Генштаб
19:02
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 22-го тура
18:52
"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в чемпионате Украины
18:38
34 немецких дипломата покинут Россию, - Bild
18:28
Александр Поливодский
В бою у Бахмута погиб один из лучших знатоков аграрного права Александр Поливодский
18:10
Россияне трижды обстреляли приграничье Сумщины
18:02
Эксклюзив
На сегодняшний день зафиксировано 318 атак врага на медицинские учреждения с начала полномасштабного вторжения, - аналитик Руснак
18:00
Эксклюзив
Ошибка Путина – ставить на длительную войну, сейчас козырей больше у украинской стороны, – Дмитрий Орешкин
17:54
"Он бредит": Абсолютный чемпион мира высмеял слова Ломаченко
17:51
Сербия хочет реформировать армию
17:19
Пригожин заявил, что по просьбе Пескова взял его сына в ЧВК Вагнера
17:10
"Печально, что представитель КНР придерживается таких взглядов": в Эстонии вызовут посла Китая
16:42
Эксклюзив
Я не вижу мирного развала России, наоборот, будет переход в глубинную гражданскую войну, но не руками местных элит, - политолог Кулик
16:38
Ирина Деха
Украинская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой Европы
16:31
Украинцы протестуют в Португалии из-за визита в страну президента Бразилии
16:13
Продажа российского оружия Индии остановилась из-за санкций США, - Bloomberg
16:11
Президент Бразилии Лула да Силва отреагировал на приглашение посетить Украину
16:07
OPINION
Антироссийский "атомный альянс". Под ударом московская священная корова
16:06
Коллабранты на Запорожье массово пытаются связаться с украинскими властями, - мэр Мелитополя
15:58
Латвия
Латвия начала вывозить конфискованные российские удобрения в Африку
15:41
ЦИК, Росбанк и бизнесмены: Зеленский ввел очередные санкции против РФ
15:30
Эксклюзив
О получении Украиной западного оружия должен говорить только Залужный, – политолог Юнус
15:16
Министр обороны Италии призвал Украину и РФ к переговорам при посредничестве Китая
14:54
Обновлено
Германия высылает российских дипломатов
14:42
В РФ создали более 70 лагерей для "перевоспитания" детей из Украины
14:41
Требуют лечения и питания: в Кривом Роге митингуют родственники терробороновцев
14:29
Военным Японии приказали готовиться к возможному удару баллистической ракетой КНДР
14:18
Эксклюзив
Путин пытается возобновить раскол мира по типу холодной войны, - Дмитрий Орешкин
14:01
OPINION
Несмотря на войну, в украинском бизнесе доминирует оптимизм
13:51
На месте взрыва в Белгороде обнаружили невзорвавшуюся авиабомбу: эвакуируют более 3 тыс. человек
13:43
Главаря одной из группировок ИГИЛ задержали в Грузии
13:41
Союзники склоняются к гибридному трибуналу над Путиным, - DW
13:27
Школы Украины могут перейти на 12-летнее обучение
13:26
В НКРЭКУ рассказали, какими могут быть новые тарифы на электроэнергию
13:09
Запретить в Днепре церковь Московского патриархата: для рассмотрения петиции нужно 3 тысячи подписей
12:58
Пентагон
Тейшейра начал сливать секретные документы Пентагона сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, - NYT
12:56
Бахмут
Вагнеровцы захватили железнодорожную станцию "Бахмут-2", но "трасса жизни" подконтрольна Украине, - ISW
12:55
В кинотеатрах Германии мультфильм "Мавка. Лесная песня" сначала покажут на украинском
12:50
Представители бизнес- и политической "элит" РФ ищут контакты с Украиной и Западом, - ГУР
12:29
СБУ идентифицировала 12 сотрудников оккупационного "Херсонского МВД"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV