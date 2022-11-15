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Аналитика

Врагу нужно две недели, чтобы накопить запас в 100 ракет. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
15 ноября, 2022 вторник
21:40
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Сегодня россияне использовали как и раньше ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 из района Каспия и Ростовской области, а также "калибры", запущенные с Черного моря

Россия выпустила сегодня 90 ракет по Украине

Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, целью которого стали объекты критической инфраструктуры и города. По предварительной информации, враг выпустил до ста крылатых ракет и сосредоточился на ударах по центральной и северной Украине. Известно о проблемах с электроснабжением, по сообщениям местных органов власти, в Киеве, Харькове, Львове, Ривне, Хмельницком, Житомире и по областям. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель врага, потому что данных о том, что крылатыми ракетами поражались военные объекты, не было. Это типичная террористическая атака, направленная на то, чтобы повлиять на устойчивость общества к сопротивлению. Россияне  по-прежнему использовали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Основная масса ракет была выпущена со стратегических бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области. Остальные ракеты - это были "калибры", запущенные с Черного моря. Мы провели анализ ракетных атак противника в предыдущих волнах, начиная с 10 октября, и выходит, что врагу нужно где-то две недели, чтобы накопить запас в 100 ракет, которые он затем выстреливает по нашей инфраструктуре. Мы говорим, что у противника есть проблемы с планированием и ракетами, хотя понимаем, что запасы дальнобойных высокоточных ракет иссякают, но все равно даже одна ракета может принести значительную беду для нашего населения.

Как заявил спикер и представитель Офиса президента, из 90 ракет было перехвачено более 70. По Киеву было сбито 18 ракет из 21 запущенной. Это хорошая статистика. Мы понимаем, что прикрытие Киева уже осуществляют комплексы IRIS-T из Германии, а по другим участкам, возможно, привлекаются более современные комплексы NASAMS, которые были переданы Украине со стороны США в формате военной помощи.

Ожидание новой встречи в формате Рамштайн

Приближается очередная встреча в формате Рамштайн, которая обратит внимание на выбор приоритетов в оснащении украинской армии. Думаю, что вопрос противовоздушной, противоракетной обороны снова будет актуален и чрезвычайно актуален. Возможно, удастся сдвинуть с места вопрос, связанный с передачей Украине и противоракетных комплексов, в частности, комплекса SAMP-T, производимого Францией и Италией. Учитываем предварительные заявления Италии, что она готова предоставить такие образцы Украине. На фоне этих ракетных атак возникает вопрос: что дальше собирается делать наш враг? Похоже, что эта массированная ракетная атака была как месть за нашу победу на правобережье Херсонщины, где мы вытеснили противника с правого берега реки Днепр, и сейчас он ищет любые поводы для условной победы.

Потери противника на правобережье Херсона

Полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк отметил, что Генштаб ВСУ до поры до времени не сообщает реальных достижений украинской армии, чтобы у противника не сложилось корректного представления о настоящем положении дел, то есть потеря управления, хаос и паника не дают врагу собраться с мыслями и адекватно оценить ресурсы, которыми он располагает на данный момент.

Потери – это то, что уничтожено на поле боя, а еще и то, что стало нашими трофеями. Такие цифры никогда не публиковались. Я лично общался с людьми, участвующими в событиях на Херсонском направлении, которые говорят о том, что РФ бросила на правом берегу реки Днепр несколько меньше, чем было брошено под Изюмом, но количество значительно.

Кроме того, подразделения противника, действовавшие на правом берегу, это были преимущественно воздушно-десантные войска, имевшие на вооружении плавающую технику, то есть боевые машины десанта. Я склоняюсь к тому, что огромное количество военной техники стало нашими трофеями, именно в этом и состоят убытки с российской стороны.

Направления переброски российских частей из Херсона

Полковник запаса Виктор Кевлюк объяснил перспективу переброски российских подразделений с Херсонского направления. Генштаб ВСУ применил тактику размягчения противника, то есть на левый берег отошли те, кого лишили управления, логистики, тяжелой техники. На фоне происходивших на правом берегу событий мы видели, что противник не усиливал свою правобережную группировку. Соответственно, это направление однозначно не считалось главным. Скорее это была операция, чтобы сковать часть украинских сил и заставить не перебрасывать наши части на важные участки фронта.

Что для противника важно, кроме активности в районе Бахмута, Авдеевки и Павловки, то мы на сегодня не видим ничего. Враг не усиливал свои силы по другим направлениям. Поэтому можем сделать вывод, что для россиян важны именно эти три ключевые точки – Бахмут, Авдеевка, Павловка.


После того, как Крымский мост потерял способность обеспечивать российские группировки на юге Украины, противник сосредоточился на железнодорожной ветке от Ростова-на-Дону через Иловайск на Джанкой. Эта ветка на определенных участках находится под огневым контролем ВСУ. Чтобы обезопасить это направление, противник перебросит часть сил на Бахмут и Авдеевку, а частью своих подразделений усилит группировку россиян в Запорожской области, на направлении у Угледара.

На поверхности лежит решение перерезать коммуникации противника на Мелитополь или Бердянск, разрезав их на две части. Но Генштаб ВСУ неоднократно демонстрировал неожиданные и внезапные для противника решения: это и удар в Харьковской области, и продолжение давления на участке Кременная – Сватово, и действия на Херсонском направлении, которые так же были для врага внезапными и роковыми. Поэтому мне кажется, что не следует от ВСУ ожидать шаблонных решений, которые все видят на карте.

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