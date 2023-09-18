Врагу нет покоя в Крыму, полуостров находится под прицелом ВСУ, - майор запаса НГУ

Об этом рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Еспресо".

"Крым находится, если не под огневым контролем, то по меньшей мере под прицелом ВСУ. Украинские силы способны поразить любую точку на территории временно оккупированного Крыма нашими средствами поражения", - сообщил майор запаса НГУ.

По словам военного аналитика, это могут быть надводные лодки, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты или диверсионные группы. То есть врагу покоя в Крыму уже нет.