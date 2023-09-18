Врагу нет покоя в Крыму, полуостров находится под прицелом ВСУ, - майор запаса НГУ
Украинские силы способны достичь любой точки временно оккупированного Крыма для поражения противника. Полуостров находится под прицелом ВСУ
Об этом рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Еспресо".
"Крым находится, если не под огневым контролем, то по меньшей мере под прицелом ВСУ. Украинские силы способны поразить любую точку на территории временно оккупированного Крыма нашими средствами поражения", - сообщил майор запаса НГУ.
По словам военного аналитика, это могут быть надводные лодки, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты или диверсионные группы. То есть врагу покоя в Крыму уже нет.
- Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов также сообщал о способности сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.
- 18 сентября Кирилл Буданов заявил, что Украина расширила свою кампанию против России при помощи беспилотников и ракет для атак на военные и экономические цели. Глава разведки подчеркнул, что на прошлой неделе мир увидел новые возможности Украины, благодаря серии ударов ракетами и беспилотниками по кораблям, подводной лодке и ПВО в Крыму.
- Напомним, в ночь на 13 сентября Украина провела массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В украинской разведке подтвердили поражение большого десантного корабля и подводной лодки РФ.
- По информации Sky News, Украина применила для масштабного удара по флоту России в оккупированном Крыму британские крылатые ракеты Storm Shadow. "Это хороший пример того, что можно сделать с помощью инновационного мышления и готовности пойти на риск", – заявил командующий британским Королевским флотом адмирал сэр Бена Ки.
- Удары по ремонтным докам в Севастополе будут иметь существенные последствия для боеспособности черноморского флота РФ, пишут в Институте изучения войны. Уничтожение двух судов приведет к тому, что сухой док станет недеесобным до тех пор, пока россияне не смогут расчистить обломки, что может занять много времени.
- Британская разведка сообщает , что любые попытки вернуть к действию подлодку и корабль, пораженные украинскими спецслужбами 13 сентября, вероятно, займут много лет и будут стоить для России сотни миллионов долларов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.35
- Актуальное
- Важное