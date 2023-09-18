Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Врагу нет покоя в Крыму, полуостров находится под прицелом ВСУ, - майор запаса НГУ
Эксклюзив

Врагу нет покоя в Крыму, полуостров находится под прицелом ВСУ, - майор запаса НГУ

18 сентября, 2023 понедельник
15:24
Война с Россией

Украинские силы способны достичь любой точки временно оккупированного Крыма для поражения противника. Полуостров находится под прицелом ВСУ

Об этом рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Еспресо".

"Крым находится, если не под огневым контролем, то по меньшей мере под прицелом ВСУ. Украинские силы способны поразить любую точку на территории временно оккупированного Крыма нашими средствами поражения", - сообщил майор запаса НГУ.

По словам военного аналитика, это могут быть надводные лодки, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты или диверсионные группы. То есть врагу покоя в Крыму уже нет.

  • Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов также сообщал о способности сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.
  • 18 сентября Кирилл Буданов заявил, что Украина расширила свою кампанию против России при помощи беспилотников и ракет для атак на военные и экономические цели. Глава разведки подчеркнул, что на прошлой неделе мир увидел новые возможности Украины, благодаря серии ударов ракетами и беспилотниками по кораблям, подводной лодке и ПВО в Крыму.
  • Напомним, в ночь на 13 сентября Украина провела массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В украинской разведке подтвердили поражение большого десантного корабля и подводной лодки РФ.
  • По информации Sky News, Украина применила для масштабного удара по флоту России в оккупированном Крыму британские крылатые ракеты Storm Shadow. "Это хороший пример того, что можно сделать с помощью инновационного мышления и готовности пойти на риск", – заявил командующий британским Королевским флотом адмирал сэр Бена Ки.
  • Удары по ремонтным докам в Севастополе будут иметь существенные последствия для боеспособности черноморского флота РФ, пишут в Институте изучения войны. Уничтожение двух судов приведет к тому, что сухой док станет недеесобным до тех пор, пока россияне не смогут расчистить обломки, что может занять много времени.
  • Британская разведка сообщает , что любые попытки вернуть к действию подлодку и корабль, пораженные украинскими спецслужбами 13 сентября, вероятно, займут много лет и будут стоить для России сотни миллионов долларов.
Украина
Россия
Крым
военные силы Украины
оккупированные территории
окупанти
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
16 сентября, 2023 суббота
Следует изменить отношение к мобилизации, потому что есть подразделения, где из 100 в прошлом году мобилизованных осталось 10-20 бойцов, - начальник Полтавского ТЦК
18 сентября, 2023 понедельник
Путин зависим от Кадырова в вопросе стабильности Чечни, - ISW
кадиров
17 сентября, 2023 воскресенье
Состояние здоровья Кадырова: появилось видео где он прогуливается, но СМИ пишут, что его самолет третьи сутки в Москве
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.41
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.35
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
18 сентября
16:01
OPINION
Россию выбрасывают с Кавказа
15:56
Украина вернула с временно оккупированных территорий еще двоих детей
15:27
Россияне заявили о взрыве возле оккупационной администрации Донецка
15:25
Эксклюзив
В ВСУ объяснили, как будут разворачиваться события после освобождения Клещиевки
15:23
китай
ЕС рискует попасть в зависимость от батарей из Китая, как это раньше было с энергоносителями из РФ, - Reuters
15:03
"Суперсила": документальный фильм Шона Пенна о войне в Украине выходит в американский прокат
14:50
Морской порт Одессы
Судно, которое более полутора лет было заблокировано в порту Одессы, вышло новым временным коридором
14:46
"Так много смертей за такой мизер": Илон Маск прокомментировал украинское контрнаступление
14:36
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:36
Рамзан Кадыров
В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья Кадырова
14:34
Обновлено
В разведке подтвердили, что мэр Херсона Колыхаев находится в российском плену
14:27
"Политическая провокация": МИД Китая отреагировал на слова главы МИД Германии, назвавшей Си Цзиньпина диктатором
14:25
В США разыскивают пропавший после аварии истребитель F-35: пилот катапультировался
14:20
Нестор Шуфрич
Шуфрича уволят с должности главы комитета ВР по вопросам свободы слова, – нардеп Кравчук
14:10
В Нидерландах арестован чиновник минобороны, который экспортировал в РФ запчасти для самолетов через третьи страны
14:04
OPINION
Теперь торгуют людьми
13:57
Обновлено
Украина подаст иск в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета украинского зерна
13:53
Киев принял первый в истории Всеукраинский шахматный фестиваль для дошкольников
13:43
Обновлено
Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства
13:35
Закон об э-декларировании: комитет Рады поддержал предложения Зеленского по открытию реестров
13:31
Обновлено
В Международном суде ООН возобновил слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде
13:29
Обновлено
Полиция открыла производство по факту смерти 49-летнего экс-главы Херсонщины Лагуты
13:17
"Мы хотим вывести РФ из зоны комфорта", - Буданов о новой тактике беспилотников
13:11
Вместо ограничений по возрасту: зарегистрирован законопроект с другим условием отсрочки от мобилизации для соискателей второго образования
13:00
Лидер избирательной кампании в Словакии заявил, что планирует отменить поддержку Украины
12:53
Стартовало новое медиа Sestry, объединившее в редакции украинских переселенок со всего мира
12:47
В Черном море дежурят 6 вражеских кораблей: что с ракетоносителями
12:36
В Беларуси продолжили совместные с войсками РФ учения по меньшей мере до 24 сентября
12:27
СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, истязавшему жителей Балаклеи током
12:25
Обзор
Прогресс украинского контрнаступления, отвоеванная Клещиевка и Рош ха-Шана в Умани. Акценты мировых СМИ 18 сентября
12:17
Бабье лето продолжается: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе
12:16
В Донецкой области из-за обстрелов РФ обесточивались две шахты, в одной из них находились горняки
12:15
нефть
Цена на нефть Brent поднялась до $94,47 за баррель
12:00
OPINION
Остерегайтесь лжепророков войны
11:33
Россияне несколько раз атаковали Херсонщину: в Бериславе пострадали 4 человека, в Николаевке обстреляли скорую
11:18
В Болгарии обнаружили неизвестный БПЛА, к которому была прикреплена взрывчатка
11:09
OPINION
Если Кадыров все же умрет
10:47
Россияне за сутки атаковали 11 областей Украины: 6 человек погибли, 11 ранены
10:39
Притворялся украинским военным: СБУ задержала агента ФСБ в Днепре
10:16
Ученые из Гарвардского университета обнаружили череп гигантского хищника, жившего до появления динозавров
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV