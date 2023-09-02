"Врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию": Юсов о тестировании дальнобойного оружия
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина тестирует разное дальнобойное и высокоточное оружие – не только о том, о котором вспомнили накануне президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.
Юсов отметил, что существует значительное отличие в подходах Украины и России к применению оружия. В частности, Украина делает ставку на современность, технологичность и высокую точность.
"У нас нет такой роскоши, как заваливать территорию России разным хламом. То есть это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов, они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину". Поэтому, да, оружие высокоточное, высокоэффективное. И результаты как упомянутого средства, так и других, которые сейчас тестируются и уже используются, хорошие и положительные", - сказал Юсов, добавив, что "продолжение будет".
Отвечая на вопрос о том, каких расстояний может достигать такое оружие, представитель ГУР сказал, что речь идет о комбинировании методов.
"Давайте не будем облегчать задачу Главному управлению разведки Генерального штаба Вооруженных Сил России, пусть они сами разбираются с этими деталями. Во всяком случае, речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Думать, что если озвучена дальность в 700 километров, то они спрячутся на 800 или 1000 километров, для них точно нет оснований", – сказал он.
Что известно о собственном производстве оружия в Украине
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что за июнь 2023 года Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый 2022 год.
Также Украина сосредоточилась на серийном выпуске боевых дронов. В частности, она производит морские дроны , которые уже участвовали по крайней мере в двух атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.
Кроме того, в Украине приступили к серийному производству дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою. Новые БПЛА способны преодолевать расстояние до 500 км.А 31 августа Владимир Зеленский сообщил о докладе Минстратегпрома. В ней говорилось, что дальнобойное оружие украинского производства поразило цель в 700 км. В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео успешных испытаний украинской ракеты. При этом он не уточнил, идет ли речь о том же оружии, о котором упоминал Зеленский.
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