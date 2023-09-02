"Врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию": Юсов о тестировании дальнобойного оружия

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Юсов отметил, что существует значительное отличие в подходах Украины и России к применению оружия. В частности, Украина делает ставку на современность, технологичность и высокую точность.

"У нас нет такой роскоши, как заваливать территорию России разным хламом. То есть это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов, они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину". Поэтому, да, оружие высокоточное, высокоэффективное. И результаты как упомянутого средства, так и других, которые сейчас тестируются и уже используются, хорошие и положительные", - сказал Юсов, добавив, что "продолжение будет".

Отвечая на вопрос о том, каких расстояний может достигать такое оружие, представитель ГУР сказал, что речь идет о комбинировании методов.

"Давайте не будем облегчать задачу Главному управлению разведки Генерального штаба Вооруженных Сил России, пусть они сами разбираются с этими деталями. Во всяком случае, речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Думать, что если озвучена дальность в 700 километров, то они спрячутся на 800 или 1000 километров, для них точно нет оснований", – сказал он.

Что известно о собственном производстве оружия в Украине

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что за июнь 2023 года Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый 2022 год.

Также Украина сосредоточилась на серийном выпуске боевых дронов. В частности, она производит морские дроны , которые уже участвовали по крайней мере в двух атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.

Кроме того, в Украине приступили к серийному производству дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою. Новые БПЛА способны преодолевать расстояние до 500 км.