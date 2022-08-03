Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Ситуация на фронтах может развиваться по-разному. Мы готовимся к разным сценариям и надеемся, что к холодам сможем продвинуться вперед. Для этого, конечно, нужно больше оружия. Однако мы верим, что скоро сможем выгнать оккупантов с нашей земли", - пояснила Чашка. .



Чашка подчеркнула, что в зимний период дорогу будет труднее вести боевые действия против ВСУ.



"Мы предполагаем, что война может затянуться к холодам и активно к этому готовимся. Условия с дождями и холодами несколько усложняются. Однако условия усложняются не только для нас, но и для врага. Им будет еще сложнее вести боевые действия в условиях холода и дождя". То есть, мы к этому материально и психологически готовы", - добавила она.





2 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска имеют частичный успех на направлениях Видродження – Кодема и Донецк – Пески.