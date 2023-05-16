Враги за день нанесли 27 ракетных и 37 авиаударов, а также совершили 20 обстрелов из РСЗО, — Генштаб
За день 16 мая россияне нанесли 27 ракетных и 37 авиаударов, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Также Генштаб добавил детали о ночном обстреле Киева.
"По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками", – говорится в сообщении.
Еще 2 ракеты из С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.
Россияне в Крыму пытаются украсть украинское зерно на подсанкционном иранском судне
В городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемые российские оккупационные власти пытаются вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria.
Авиация ВСУ за день нанесла 13 ударов по районам скопления врага и 3 – по его ЗРК
Также за эти сутки наши защитники уничтожили один иранский ударный БПЛА “Shahed” и 2 разведывательных дрона.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.
За сутки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела населенных пунктов Дворична, Вовчанск и Тищенковка Харьковской области, погибли и ранены гражданские лица, уничтожены частные жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье Сумской области, а также Козача Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетенивка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьковщине.
- На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Вильшана, Кисловка, Котляровка Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Сиверск и Червоное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное,Торское, Спирное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Пивничное, Торец Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Гострое, Марьинка, Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Большая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Прасковьевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.
Противовоздушная оборона в ночь на 16 мая сбила 6 "кинджалов", 9 "калибров" и 3 баллистические ракеты, которыми россияне атаковали Украину.
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