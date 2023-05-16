Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Также Генштаб добавил детали о ночном обстреле Киева.

"По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками", – говорится в сообщении.

Еще 2 ракеты из С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Россияне в Крыму пытаются украсть украинское зерно на подсанкционном иранском судне

В городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемые российские оккупационные власти пытаются вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria.

Авиация ВСУ за день нанесла 13 ударов по районам скопления врага и 3 – по его ЗРК

Также за эти сутки наши защитники уничтожили один иранский ударный БПЛА “Shahed” и 2 разведывательных дрона.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

За сутки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела населенных пунктов Дворична, Вовчанск и Тищенковка Харьковской области, погибли и ранены гражданские лица, уничтожены частные жилые дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье Сумской области, а также Козача Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетенивка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьковщине.

противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье Сумской области, а также Козача Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетенивка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Вильшана, Кисловка, Котляровка Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Вильшана, Кисловка, Котляровка Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Сиверск и Червоное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное,Торское, Спирное Донецкой области.

в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Сиверск и Червоное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное,Торское, Спирное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Пивничное, Торец Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Пивничное, Торец Донецкой области. На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Гострое, Марьинка, Победа Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Гострое, Марьинка, Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Большая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Прасковьевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

Противовоздушная оборона в ночь на 16 мая сбила 6 "кинджалов", 9 "калибров" и 3 баллистические ракеты, которыми россияне атаковали Украину.